MENESES FUE CATEGÓRICO: “NADIE QUEDARÁ SIN ATENCIÓN EN EL INSSSEP”

Meneses explicó que las conversaciones con las familias comenzaron la semana pasada y que él mismo les expuso con claridad la situación. Subrayó que “en ningún momento se dejaron de ofrecer alternativas” y que todas las opciones propuestas corresponden a instituciones de primer nivel y alta complejidad, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en otras provincias.

El presidente del INSSSEP, Rafael Meneses, aseguró que “bajo ningún punto de vista puede haber personas sin atención ni abandonadas”, al referirse al planteo de un grupo de familias que solicita continuar tratamientos exclusivamente en el Hospital Italiano de Buenos Aires. En ese marco, afirmó que el organismo mantiene un “diálogo permanente, responsable y caso por caso” con los padres y madres involucrados.

El titular del instituto precisó que solo dos pacientes necesitan procedimientos puntuales, vinculados al recambio de dispositivos médicos, y remarcó que esos casos “ya están completamente definidos, con turnos asignados y la logística organizada”. En el resto de los casos, indicó que se trata de controles programados en pacientes que se encuentran estables y sin síntomas, los cuales pueden reordenarse sin riesgo para la salud. En relación con la posibilidad de cambiar de sanatorio, Meneses fue categórico: “Sí, absolutamente se puede cambiar de institución con la historia clínica”, y enfatizó que “no se está proponiendo ningún prestador de menor complejidad”. Además, sostuvo que el objetivo es evitar traslados innecesarios y el desarraigo de las familias, fortaleciendo la atención local con interconsultas de especialistas de Buenos Aires, cuando sea necesario.

Sobre la situación con el Hospital Italiano, aclaró que “no se trata únicamente de una cuestión económica”, sino de la necesidad de establecer reglas claras y previsibilidad en el sistema. Lamentó que el conflicto se haya expuesto públicamente y advirtió que “hay oportunismo político siempre detrás de estas situaciones”, aunque reconoció y respeta “la angustia genuina que atraviesan las familias”.

En otro tramo, Meneses informó avances concretos en la provisión de medicamentos y destacó que “desde diciembre hasta hoy se destinaron más de 9.000 millones de pesos a tratamientos de alto costo”. Indicó que los tratamientos oncológicos están “prácticamente normalizados” y que, en el caso de la diabetes, “en pocos días se alcanzará un equilibrio en la provisión”.

Finalmente, adelantó que el INSSSEP trabaja en la descentralización del sistema de farmacias para “hacerle más simple la vida a los afiliados”, y confirmó que el Plan Cardio se encuentra en proceso de revisión, donde se detectaron situaciones que calificó como “verdaderamente irregulares” y que están siendo analizadas en detalle.