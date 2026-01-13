GRACIELA ALFANO RECORDO QUE TUVO UN ROMANCE CON MAURICIO MACRI Y LO MANDO AL FRENTE
La actriz sorprendió al revelar que el expresidente la invitó a cenar tras su reciente separación de Juliana Awada.
Por otra parte, lejos de esquivar el tema, profundizó sobre el vínculo que los unió en el pasado y cuáles son sus expectativas en la actualidad. “Quedamos en ir a comer, me parece fabuloso, porque yo tuve un romance, ya lo he dicho, durante varios años con Mauricio y me encanta, es un hombre que me encanta”.
, relató.
“¿Por qué no? Pero Marinita, vos sabés cómo somos las sagitarianas, nosotros tenemos que esperar que pase y vemos qué sucede. Y si sucede, bueno, es posible que suceda, somos personas grandes, qué sé yo, no puedo decirte previamente qué puede pasar”, concluyó la entrevistada sin vueltas.