GRACIELA ALFANO RECORDO QUE TUVO UN ROMANCE CON MAURICIO MACRI Y LO MANDO AL FRENTE

, luego de 15 años de relación, continúa generando repercusiones tanto en el ámbito político como en el del espectáculo. En ese contexto, Graciela Alfano sorprendió al revelar que mantuvo un romance con el expresidente. La reciente separación de Mauricio Macri y Juliana Awada

En diálogo con el programa DDM, Alfano aseguró no conocer los detalles íntimos de la ruptura entre Macri y Awada, aunque se mostró comprensiva con el final del vínculo. Sin embargo, la entrevista tomó otro tono cuando la vedette contó que el exmandatario se había comunicado con ella de madrugada.

“ Hoy a las 4 de la mañana me escribió, quedamos en ir a comer, así que seguramente nos veremos en el transcurso de esta semana ”, lanzó. Sin embargo, Alfano dejó en claro que también le impactó la noticia: “Me sorprendió porque, obviamente, yo no estoy al tanto de la vida amorosa de esta pareja, que es muy querida, pero a veces las cosas se terminan”. , lanzó. Sin embargo, Alfano dejó en claro que también le impactó la noticia: “Me sorprendió porque, obviamente, yo no estoy al tanto de la vida amorosa de esta pareja, que es muy querida, pero a veces las cosas se terminan”.

Por otra parte, lejos de esquivar el tema, profundizó sobre el vínculo que los unió en el pasado y cuáles son sus expectativas en la actualidad. “Quedamos en ir a comer, me parece fabuloso, porque yo tuve un romance, ya lo he dicho, durante varios años con Mauricio y me encanta, es un hombre que me encanta”.

Además, dio detalles del primer intercambio de mensajes y admitió que al principio dudó de su veracidad. “Fue muy cómico porque yo no había reconocido el número y me había invitado a comer. Entonces, yo creí que era fake y le contesté cualquier cosa. Me dice: ‘No, soy yo’, y me deja un mensaje de voz. Todavía no había explotado esto de Juliana” “Fue muy cómico porque yo no había reconocido el número y me había invitado a comer. Entonces, yo creí que era fake y le contesté cualquier cosa. Me dice: ‘No, soy yo’, y me deja un mensaje de voz. Todavía no había explotado esto de Juliana” , relató.