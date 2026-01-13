RESISTENCIA RECUPERARON EQUIPOS DE SONIDO ROBADOS DE UNA IGLESIA EN VILLA DON ANDRÉS

Los elementos fueron recuperados en inmediaciones de avenida Chaco, luego de que una persona se diera a la fuga al advertir la presencia policial.

Este martes, se amplió una causa por supuesto robo en una iglesia ubicada sobre calle Duvivier, del barrio Villa Don Andrés, donde se constató la sustracción de diversos equipos de sonido.

Pasadas las 16, personal de la División Operaciones Estratégicas Lince observó a una persona que transportaba varios objetos por avenida Chaco al 2800 aproximadamente. Al advertir la presencia policial, el individuo se dio a la fuga, abandonando los elementos en el lugar.

Tras el procedimiento, se secuestraron dos equipos de potencia de sonido, cuatro micrófonos inalámbricos y dos micrófonos de cable, los cuales fueron trasladados a la comisaría jurisdiccional.

Por disposición de la Fiscalía en turno, los elementos recuperados fueron restituidos al damnificado, mientras continúan las investigaciones para esclarecer el hecho y dar con el autor del robo.

