RESISTENCIA  HALLAN SANA Y SALVA A GARCETE LUCIA QUE ERA BUSCADA

Había sido reportada como desaparecida hace dos días.

Personal policial logró localizar a una mujer que era intensamente buscada tras ausentarse de su domicilio en Pasaje Lavalle 970 aproximadamente, el pasado 3 del corriente mes.

Mientras se desarrollaban tareas investigativas y operativas ordenadas por la Justicia, tomaron conocimiento que la ciudadana se presentó espontáneamente en su vivienda, por lo que los agentes fueron al lugar y confirmaron que se encontraba en buen estado de salud.

La Fiscalía en turno dispuso la desactivación del protocolo de búsqueda.

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