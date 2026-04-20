TRABAJO COORDINADO PARA AMPLIAR LA EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES

📌En el marco de la emergencia climática, el Municipio de Juan José Castelli continúa fortaleciendo las tareas de drenaje mediante un trabajo articulado con distintas áreas.

En esta oportunidad, se incorporaron dos nuevas bombas para ampliar la capacidad de evacuación de aguas pluviales, con intervención sobre Ruta 95, mediante el uso de retroexcavadora y bomba arrocera.



Las tareas se desarrollan con la colaboración de Marcelo Feininger, jefe zonal de la Delegación Zona IV – Juan José Castelli, y el aporte del empresario y productor Cholo Herter, sumando esfuerzos para brindar una respuesta más eficiente ante la situación.

Municipalidad Juan José Castelli

Pío Oscar Sander

Ismael Pablo Barnes

#intendenciapiosander

#MunicipioDeTodos

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