SECHEEP: EL TEMPORAL DEJÓ DAÑOS ESTRUCTURALES Y SE TRABAJA EN LA NORMALIZACIÓN DEL SERVICIO

El presidente de Secheep, José Bistoletti, se refirió a las intensas lluvias que afectaron hoy a la provincia y detalló el impacto que tuvieron en la infraestructura eléctrica, especialmente en localidades como Castelli, Villa Río Bermejito y El Espinillo, entre las más perjudicadas._

El titular de la empresa energética explicó que las condiciones climáticas extremas, incluidos fuertes vientos y tormentas recientes, ocasionaron serios daños en columnas y líneas de distribución. En ese sentido, indicó que uno de los eventos más severos generó pérdidas y ocurrió la vez pasada en Colonia Popular con la caída de postes, estimada en alrededor de 500 millones de pesos, cifra que podría incrementarse a medida que avancen las evaluaciones técnicas.

Bistoletti señaló que se trabaja de manera provisoria para restablecer el servicio en algunos sectores mediante líneas alternativas, mientras que en paralelo se planifican obras definitivas que implicarán una inversión aún mayor para garantizar la estabilidad del sistema.

Por otra parte, hizo referencia también a la situación en Barranqueras, donde vecinos manifestaron su preocupación por la falta de iluminación en la avenida Gaboto, una arteria clave de circulación hacia el puente General Belgrano y la ciudad de Resistencia. Al respecto, explicó que la decisión de retirar estructuras dañadas respondió a cuestiones de seguridad, pero advirtió que la reposición se ve dificultada por reiterados hechos de vandalismo y robo.

En ese marco, el presidente de Secheep remarcó la preocupación por el robo de cables, artefactos y columnas del sistema eléctrico, lo que agrava la situación y retrasa las tareas de normalización. “Estos hechos no solo generan nuevos inconvenientes, sino que también implican mayores costos y demoras en la restitución del servicio”, sostuvo.

Finalmente, Bistoletti aseguró que se continúa trabajando de manera intensiva para restablecer el suministro eléctrico en las zonas afectadas, al tiempo que llamó a la comunidad a colaborar en el cuidado de la infraestructura pública.

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