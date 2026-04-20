Mar. Abr 21st, 2026

RESCATARON A DOS CABALLOS EN MEDIO DE LA INUNDACION

por Redaccion J 8 horas atrás

Rescataron a dos caballos que estaban a punto de morir ahogados

El operativo de rescate se dio este lunes por la mañana, en el marco de la asistencia brindada por efectivos policiales a las personas y a los animales de la zona.

Rescate de caballos.

Este lunes, dos caballos fueron encontrados atados a la vera de la Ruta Provincial N° 3, prácticamente cubiertos por el agua y sin posibilidad de escapar.

La situación era desesperante, ya que estaban a punto de morir ahogados.

Tras un operativo, ambos animales fueron rescatados y puestos a resguardo por efectivos policiales de Presidencia Roca.

El operativo de rescate se dio este lunes por la mañana, en el marco de la asistencia brindada por efectivos policiales a las personas y a los animales de la zona, por las intensas lluvias.

Comparte esta entrada:

Compartir en Pinterest Compartir en LinkedIn Compartir en WhatsApp Compartir en Telegram Compartir en SMS

Deja un comentario

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com