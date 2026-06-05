CASA DE GOBIERNO: ASUMIÓ FEDERICO VALDÉS COMO ASESOR GENERAL DE GOBIERNO

_El funcionario asumió el cargo tras desempeñarse como subsecretario de Modernización del Estado, desde el inicio de la actual gestión provincial._

El gobernador del Chaco, Leandro Zdero, tomó juramento este viernes a Federico Valdés como Asesor General de Gobierno, en un acto que contó con la participación de autoridades provinciales y funcionarios del gabinete.

Durante la ceremonia, el mandatario destacó la continuidad institucional y la importancia de fortalecer las áreas estratégicas del Estado para garantizar una gestión eficiente, transparente y al servicio de los chaqueños.

Tras asumir formalmente, Valdés agradeció la confianza del gobernador y remarcó el trabajo realizado por el equipo técnico de la Asesoría General de Gobierno. “Encontramos una Asesoría consolidada y ordenada, con profesionales comprometidos que desempeñan una tarea fundamental para el funcionamiento del Estado”, expresó.

En ese sentido, señaló que uno de los principales objetivos de esta nueva etapa será profundizar la capacitación de los abogados del Estado, fortaleciendo los equipos jurídicos de las distintas áreas gubernamentales. “Queremos seguir mejorando los procesos administrativos y legales para brindar mayor eficiencia y seguridad jurídica a la gestión pública”, afirmó.

El asesor también valoró el trabajo articulado realizado junto a la asesora saliente, Alejandra Ferreyra, quien acompañó el proceso de transición para asegurar la continuidad de las acciones y el normal funcionamiento del organismo.

Por su parte, Ferreyra agradeció el acompañamiento del personal de la Asesoría General y destacó que deja un organismo ordenado y operativo. “Ha sido una experiencia muy importante desde lo profesional y lo humano. Hoy inicio una nueva etapa, pero me llevo el orgullo del trabajo realizado junto a un gran equipo”, manifestó.

Participaron de la toma de juramento el secretario General de la Gobernación, Julio Ferro; la secretaria de Coordinación de Gabinete, Carolina Meiriño; el ministro de Desarrollo Humano, Diego Gutiérrez; el presidente del Nuevo Banco del Chaco, Livio Gutiérrez; la subsecretaria de Asuntos Registrales, Mercedes Marinich; y la subsecretaria de Planificación y Evaluación de Resultados, Noel Ibarra.

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