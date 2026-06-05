DEFENSA AL CONSUMIDOR FORTALECE LA PREVENCIÓN DE ESTAFAS VIRTUALES PARA ADULTOS MAYORES EN TODA LA PROVINCIA

La Dirección de Defensa al Consumidor del Chaco, a través del Programa de Educación para el Consumo y en articulación con la Dirección de Adultos Mayores de la Municipalidad de Resistencia, continúa desarrollando charlas de concientización y prevención sobre estafas virtuales y ciberdelitos destinadas a adultos mayores.

Estas capacitaciones tienen como objetivo brindar herramientas prácticas para identificar posibles engaños, proteger la información personal y prevenir fraudes digitales que afectan cada vez con mayor frecuencia a este sector de la población.

Durante los encuentros se abordan distintas modalidades de estafa, entre ellas llamados telefónicos fraudulentos, mensajes falsos enviados por WhatsApp, correos electrónicos apócrifos y otras estrategias utilizadas por delincuentes para obtener datos personales o realizar operaciones indebidas.

Fabio Maciel, integrante del Programa de Educación para el Consumo, destacó la importancia de acercar información clara y accesible a los adultos mayores para que puedan desenvolverse con mayor seguridad en el entorno digital. “La prevención y el conocimiento son las mejores herramientas para evitar caer en este tipo de delitos”, señaló.

Las actividades se llevan adelante en distintos barrios de Resistencia y localidades del interior provincial, en conjunto con clubes, centros de jubilados y espacios destinados a adultos mayores, promoviendo la participación y el intercambio de experiencias.

Desde Defensa al Consumidor remarcaron que la educación para el consumo y la prevención constituyen pilares fundamentales para construir una comunidad más informada, segura y protegida frente a los riesgos que presentan las nuevas tecnologías.

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