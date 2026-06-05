BUSQUEDA EN CHACO: BUSCAN A AXEL GONZALEZ, ELO JOVER DE 21 AÑOS DESAPARECIDO

La provincia de Chaco se encuentra en vilo por la desaparición de Axel Alejandro González, un joven de 21 años visto por última vez el pasado 16 de mayo.

Lo que comenzó como una denuncia por desaparición tras perderse el contacto con su familia, se transformó en una compleja causa judicial que involucra allanamientos, pericias de sangre y sospechas sobre su círculo cercano y la fuerza policial.

El último rastro

Según la reconstrucción oficial, Axel partió la noche de su desaparición desde el barrio Takay, en Puerto Tirol, con destino a la casa de su exnovia en Puerto Vicentini, lugar al que nunca llegó.

Esa madrugada, un móvil policial intentó identificar a dos jóvenes en las inmediaciones de Puerto Tirol; según los agentes, González habría escapado antes de ser interceptado.

Sin embargo, el hallazgo de sus ojotas en un campo cercano a su destino final y próximo a una laguna marcó el último punto de ubicación concreta confirmado por los investigadores.

Un giro en la causa: la hipótesis de la persecución

La investigación tomó un nuevo rumbo tras la declaración de A.P., uno de los imputados en la causa. Ante el Equipo Fiscal Especial (EFE), el detenido aseguró haber visto a Axel corriendo descalzo mientras era perseguido en moto por A.R.G., alias “Cuno”, su exsuegro.

El testimonio detalla que «Cuno» manejaba una Honda Wave blanca y que Axel, vestido con un short negro y un buzo gris, lo miró fijamente sin emitir sonido antes de continuar su huida. En la escena también habría participado el hijo del hombre mencionado a bordo de otra motocicleta.

Pruebas clave y operativos masivos

En el marco de cuatro allanamientos realizados en Fontana y Puerto Tirol, la Fiscalía de Investigación Penal N° 14 ordenó el secuestro de diez celulares y prendas de vestir.

El hallazgo más inquietante fue una toalla con manchas de sangre que dio positivo en la prueba de luminol; actualmente, el Departamento Cibercrimen y peritos especializados trabajan para determinar si la sangre pertenece al joven desaparecido.

En paralelo, se despliega un operativo de seguridad sin precedentes que incluye:

Más de 250 efectivos de Infantería, Canes, Inteligencia Criminal y Seguridad Rural.

Uso de drones de vigilancia aérea, caballería y equipos de buceo en la ribera del riacho Arazá y lagunas cloacales.

Imputados y sospechas sobre la policía

Hasta el momento, la justicia investiga a la exnovia de Axel, a su exsuegro (A.R.G.), a su excuñado y al último amigo que lo vio.

Respecto a la participación de la fuerza de seguridad, el oficial principal Facundo Gómez informó que las pericias descartaron, por ahora, que Axel haya estado dentro de una patrulla, desmintiendo versiones que el propio imputado A.P. habría difundido mediante un perfil falso en redes sociales.