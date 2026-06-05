SALIO EN BICICLETA Y DESAPARECIO: BUSCAN A PEDRO POGONZA

La Policía del Chaco, en base a una denuncia registrada en la Comisaría de Gancedo, solicita a la comunidad su valiosa colaboración de informar a la unidad policial más cercana cualquier información relacionada al paradero de Pedro Alcides Pogonza, de 64 años.

El mismo mide 1.70 metros de altura, es de contextura física delgada, tez morena, cabello semicalvo con canas.

Al momento de su desaparición, usaba una camisa gris a cuadritos, pantalón tipo jean largo azul y calzaba zapatos marrones. Se lo vio por última vez el martes 2 de junio pasado, por la localidad de General Capdevila.

Pogonza guiaba una bicicleta color gris y padece problemas de salud mental (esquizofrenia).

Cualquier novedad sobre la persona, favor de acercarse a la unidad más próxima a su domicilio o bien comunicarse a la Comisaría de Gancedo al 3731557604 o al servicio de emergencias 911.