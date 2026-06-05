MURIO EL INDIO SOLARI A LOS 77 AÑOS

El país atraviesa horas de conmoción tras conocerse este viernes la muerte de Carlos «Indio» Solari a los 77 años. El cantante, compositor y líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota fue una de las figuras más influyentes y convocantes de la historia del rock argentino.

Nacido en Paraná y criado en La Plata, el Indio construyó un fenómeno cultural único que trascendió la música. Su figura se convirtió en símbolo de culto para varias generaciones y logró movilizar multitudes en todo el país durante más de cuatro décadas.

Su historia artística comenzó a consolidarse en 1976 con la formación de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota junto a Skay Beilinson. La banda publicó nueve discos de estudio y se transformó en un fenómeno popular sin precedentes, con recitales multitudinarios y una mística que marcó a fuego al rock nacional. Uno de sus hitos más recordados ocurrió en 2000, cuando Los Redondos reunieron a unas 70 mil personas en el estadio Monumental.

Tras la separación del grupo en 2001, Solari inició una exitosa carrera solista acompañado por Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. En esa etapa volvió a romper récords de convocatoria y encabezó recitales masivos en distintas ciudades del país, con cifras que superaron las 150 mil personas en shows realizados en Mendoza y Entre Ríos.

Su última presentación presencial fue en Olavarría, en marzo de 2017, en un recital atravesado por graves desbordes organizativos y la muerte de dos asistentes. Años después, el músico confirmó que el Parkinson que padecía desde hacía tiempo le impedía continuar sobre los escenarios.

Pese al deterioro de su salud, nunca se alejó de la actividad artística. En 2020 reapareció de manera virtual mediante tecnología holográfica y en 2022 impulsó un nuevo proyecto experimental llamado El Mister y los Marsupiales Extintos, donde difundió canciones inéditas a través de YouTube. También realizó colaboraciones con artistas de nuevas generaciones, entre ellas la canción «Quemarás» junto a Wos.

Con su muerte desaparece una de las voces más emblemáticas de la música argentina, pero queda un legado que marcó para siempre la cultura popular y la historia del rock nacional.