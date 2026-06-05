DEPORTE: RESISTENCIA SERÁ SEDE DEL V TORNEO DE ATLETISMO MÁSTER “ALFREDO BORDÓN

El evento, que convoca a atletas de todo el país, se realizará este fin de semana en el Polideportivo Jaime Zapata, con entrada libre y gratuita. Esta categoría oficial (para mayores a 35 años) otorga clasificaciones al mundial de pista y campo que se desarrollará en Corea del Sur en agosto.

El Instituto del Deporte Chaqueño presentó, este jueves junto a autoridades de Lotería Chaqueña, la Municipalidad de Resistencia y de la Asociación Chaqueña de Atletas Master (ACHAM), la quinta edición del torneo de atletismo máster “Alfredo Bordón”. El evento se realizará este sábado, de 8 a 18 y domingo de 8 a 12, en el Polideportivo Jaime Zapata, con entrada libre y gratuita.

“Chaco recibirá por este evento visitantes de diferentes provincias, esto sin dudas servirá para reactivar tanto la hotelería, como la gastronomía de Resistencia”, resaltó el presidente del Instituto del Deporte, Fabio Vázquez y aseguró que es una política de Estado dar lugar a todas las disciplinas, trabajando de forma articulada con las diferentes áreas.

El atletismo máster es una categoría oficial del atletismo para deportistas mayores a 35 años. Otorga clasificaciones al mundial de pista y campo que se desarrollará en Corea del Sur en agosto. Los participantes compiten en todas las disciplinas habituales (pista, campo, ruta y campo a través), pero agrupados en rangos de etarios de 5 años (ej: 35-39, 40-44).

El subsecretario de Deportes de la Municipalidad de Resistencia Fabian Maffei destacó el trabajo con el Instituto del Deporte para optimizar recursos y refuerzos. Además informó que el evento fue declarado de interés municipal. “Resistencia abre las puertas a este tipo de eventos que motorizan la economía de la ciudad, por eso que”, detalló.

La presidenta de la Asociación Chaqueña de Atletas Máster Eliana Montenegro remarcó que la expectativa fue superada. “Año a año vamos creciendo en la cantidad de inscriptos y provincias, este año al tomar mayor relevancia y estar en el calendario nacional de la confederación argentina de lo que es el atletismo master tomó gran importancia y muchos atletas de todo el país vienen a buscar su clasificación al mundial”, subrayó.

Por último, agradeció al Instituto del Deporte, a Lotería Chaqueña y a la Municipalidad de Resistencia. “Tenemos atletas de todo el país, tenemos 98 atletas inscriptos en pista y campo, más 130 atletas para la prueba gratuita de calle, que es una manera de promocionar el atletismo, con los 5 kilómetros de ruta que se realizará el domingo y al cual se puede inscribir cualquiera a través de la página de Instagram de ACHAM”, concluyó.

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