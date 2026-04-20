Exitosa jornada de captación del CECAP de Argentinos Juniors en Juan José Castelli

El pasado sábado, el Centro de Entrenamiento y Captación (CECAP) de Argentinos Juniors, con sede en Las Breñas, llevó adelante una destacada jornada de entrenamiento y captación de talentos en la localidad de Juan José Castelli.

La actividad se desarrolló en el Microestadio Diego Maradona, donde jóvenes futbolistas de la región tuvieron la oportunidad de mostrar sus habilidades ante profesionales vinculados a la reconocida institución deportiva. Participaron del encuentro la Escuelita de Fútbol La Juanita y el Club Deportivo Ferrocarril de Juan José Castelli, aportando un importante número de chicos con gran entusiasmo y compromiso.

La jornada fue coordinada por Erika Ibañez, mamá de “Rulito”, quien tuvo un rol clave en la organización local. En tanto, los trabajos en campo estuvieron a cargo de Claudio Gussman, coordinador del CECAP instalado en Las Breñas, junto al director técnico Aldo Álvarez, quienes evaluaron a los participantes y guiaron las distintas actividades.

Desde la organización destacaron el acompañamiento de la comunidad y agradecieron especialmente a quienes colaboraron para hacer posible el evento, entre ellos Julio Mossmann de FM Norte, Nea Inmobiliaria, Milton Metz y Pórtico Multimedios. Asimismo, hicieron extensivo el reconocimiento a los padres que se acercaron y acompañaron a los jóvenes durante toda la jornada.

Este tipo de iniciativas refuerzan el desarrollo deportivo en el interior y brindan oportunidades concretas para que nuevos talentos puedan proyectarse en el fútbol profesional.

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