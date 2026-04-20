PIO SANDER «MULTITUDINARIO CONGRESO DEL PJ EN SAN BERNARDO: LLAMADO A LA UNIDAD Y AL COMPROMISO SOCIAL»

En la localidad de San Bernardo se llevó a cabo este domingo un Congreso del Partido Justicialista (PJ) que reunió a una importante cantidad de militantes, dirigentes y referentes locales, en una jornada marcada por la emotividad y el fuerte mensaje de unidad.

El encuentro, que contó con una convocatoria multitudinaria, se convirtió en un espacio de reafirmación de los principios históricos del peronismo. Durante el desarrollo del congreso, los participantes destacaron la necesidad de fortalecer la organización partidaria y trabajar de manera conjunta para responder a las demandas sociales.

Uno de los referentes presentes, el INTENDENTE DE JUAN JOSE CASTELLI PIO OSCAR SANDER , remarcó la importancia del momento político y el rol del movimiento justicialista. “Hoy levantamos las banderas para trabajar con unidad, organizados y con la solidaridad hacia el pueblo que espera del peronismo los mejores tiempos y los días más felices”, expresó.

El clima del evento estuvo atravesado por discursos, muestras de apoyo y la participación activa de la militancia, que colmó el espacio con consignas y símbolos partidarios. La jornada dejó en claro la intención de consolidar un proyecto político basado en la unidad, con el objetivo de recuperar la cercanía con la comunidad y dar respuesta a sus necesidades.

El congreso concluyó con un mensaje común: reforzar el compromiso con los sectores más vulnerables y renovar la esperanza en un futuro de crecimiento y justicia social, en línea con las banderas históricas del peronismo.

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