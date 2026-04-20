EL ESPINILLO CELEBRÓ LA SEMANA DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS CON DEPORTE, PARTICIPACIÓN Y COMUNIDAD

En el marco de la Semana de los Pueblos Originarios, la localidad de El Espinillo vivió una jornada cargada de actividades deportivas y encuentros comunitarios el pasado 18 de abril, organizada por el municipio local. Las propuestas, que convocaron a vecinos de distintas edades, continuarán este domingo en varios parajes de la jurisdicción.

La agenda comenzó temprano, a las 8:30 horas, con el campeonato infantil que reunió a niños de todas las categorías. Más tarde, desde las 9:00, se desarrollaron en simultáneo los torneos de veteranos y femenino, que se extendieron hasta el mediodía, consolidando una fuerte participación de la comunidad.

Uno de los momentos centrales de la jornada fue el acto oficial realizado a las 11:00 horas, en conmemoración de la Semana de los Pueblos Originarios. El evento estuvo encabezado por el jefe comunal, Zenón Cuellar, acompañado por el presidente del Concejo Municipal, Darío Ramírez, autoridades locales y el diputado provincial Juan José Bergia. También participaron invitados especiales, entre ellos el contador Maxi Kloster.

Por la tarde, a partir de las 14:00 horas, se disputó el campeonato libre en el predio del Club Social Piojo Sosa, con la participación de 13 equipos. El torneo ofreció un premio de 1.000.000 de pesos más el 50% de lo recaudado en inscripciones, lo que generó gran expectativa entre los competidores.

La organización estuvo a cargo de la Secretaría de Deportes del municipio, liderada por Alberto Cora Argañaraz, bajo la gestión del intendente Cuellar.

En cuanto a los resultados, el campeonato libre consagró campeón a Central Norte, seguido por Olla Quebrada en segundo lugar y Arsenal de El Simbolar en el tercero. En la categoría veteranos, el equipo ganador fue El Gran Reimundo, mientras que en la rama femenina se impuso La Amistad.

Las actividades continuarán durante el fin de semana, reafirmando el compromiso de la comunidad de El Espinillo con la cultura, el deporte y la valoración de los pueblos originarios.

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