FUERTE TEMPORAL AFECTA A LA PROVINCIA DEL CHACO: REGISTOS DE CASTELLI Y SANEZ PEÑA

Las intensas lluvias que se registraron desde la noche del domingo y durante la madrugada del lunes dejaron un escenario crítico en distintas localidades del Chaco, con anegamientos, complicaciones en la circulación y afectaciones en la vida cotidiana de cientos de familias.

En Juan José Castelli, la situación es alarmante. Las precipitaciones –según algunas mediciones– superaron los 230 milímetros y continúan, aunque con menor intensidad. El agua avanzó sobre barrios enteros, anegó calles y obligó a muchas familias a improvisar respuestas frente al ingreso del agua en sus viviendas. El Ministerio de Educación decidió la suspensión de las clases y, desde la localidad, vecinos aseguraron: “Nunca vi esto”.

El impacto fue inmediato. Sectores completos de la ciudad quedaron bajo agua, con calles intransitables y un drenaje prácticamente inexistente. La falta de escurrimiento profundizó la crisis y generó una acumulación que, con el correr de las horas, incrementó la preocupación.

Pérdidas materiales y operativos de asistencia

Vecinos de distintos barrios reportaron importantes pérdidas materiales: heladeras, colchones, camas, electrodomésticos e instalaciones eléctricas dañadas. La escena se repite en múltiples puntos, mientras crece la angustia.

Ante este panorama, se inició la coordinación entre autoridades y personal municipal junto a distintas instituciones para evaluar la habilitación de centros de evacuación y asistir a las familias afectadas. En paralelo, tomó fuerza el reclamo por la instalación de bombas arroceras como medida urgente para acelerar el drenaje del agua acumulada, frente a un sistema de desagües insuficiente.

En el resto de la región, los registros oficiales de la Administración Provincial del Agua reflejan la magnitud del fenómeno: hasta las 7, se reportaron 149 milímetros en Castelli, 120 en Villa Rural El Palmar, 90 en Avia Terai y Campo Largo, 84 en Sáenz Peña, 74 en Tres Isletas, 70 en Corzuela, 60 en Quitilipi y 52 en Los Frentones.

Sáenz Peña: anegamientos y trabajos de bombeo

En Sáenz Peña, las lluvias también generaron complicaciones. Hasta las 8 del lunes se acumularon 140 milímetros, con anegamientos en varios barrios, dificultades en la circulación y cortes de energía eléctrica en algunos sectores.

Los registros variaron según la zona: 105 milímetros en el barrio Belgrano, 107 en Loma Linda, 112 en Puigbó, 122 en Don Orione y hasta 158 milímetros en el Parque Industrial, uno de los puntos más afectados.

Con estas lluvias, el acumulado de los últimos seis días asciende a 250 milímetros. Desde el municipio informaron que todas las estaciones de bombeo se encuentran operativas, lo que permitió un rápido escurrimiento del agua, especialmente en el centro y en las principales avenidas.

Si bien gran parte de la ciudad recuperó la transitabilidad, todavía persisten sectores con calles anegadas. Continúan las tareas de desagote y las cuadrillas avanzan con la recolección de ramas y árboles caídos por las ráfagas de viento que acompañaron el temporal.