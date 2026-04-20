Desarman una banda criminal dedicada al narcotráfico y el lavado de activos

Un importante operativo llevado adelante por la Policía Federal Argentina permitió desarticular una organización criminal dedicada al narcotráfico y al lavado de activos en las localidades de Goya, Lavalle y Santa Lucía, en la provincia de Corrientes.

Como resultado del procedimiento, seis personas fueron detenidas; dos de ellas bajo la modalidad de prisión domiciliaria, y se realizaron 14 allanamientos simultáneos.

El operativo fue ejecutado el viernes 17 de abril por efectivos de la División Unidad Operativa Federal Goya, en el marco de una causa por infracción a la Ley 23.737. Las medidas fueron ordenadas por el Juzgado Federal de Goya, a cargo de la jueza, Cristina Elizabeth Pozzer Penzo.

Según informaron fuentes oficiales, la investigación se inició en noviembre de 2024 a partir de una causa por narcomenudeo. Con el avance de las tareas investigativas, los agentes lograron identificar a los integrantes de una estructura delictiva de mayor alcance, con roles claramente definidos.

La organización no solo se dedicaba a la comercialización de estupefacientes, sino también al lavado de activos provenientes de esa actividad ilícita. En ese sentido, se detectaron vínculos con maniobras relacionadas a juegos clandestinos y carreras de caballos, lo que permitió ampliar el alcance de la investigación.

Durante los allanamientos, los efectivos secuestraron importantes sumas de dinero en efectivo, tanto en moneda nacional como en dólares estadounidenses, armas de fuego, vehículos y otros elementos de interés para la causa.

Desde la fuerza señalaron que este tipo de operativos se enmarca en los lineamientos del Ministerio de Seguridad Nacional, orientados a combatir el narcotráfico y el delito complejo en todo el país.