Fentanilo, propofol y un cargamento millonario: cayó una red narco en Puerto Madryn

Un operativo de Gendarmería Nacional en la terminal de ómnibus de Puerto Madryn permitió interceptar una encomienda que contenía fentanilo y propofol, y destapó una presunta red de narcotráfico de alcance interprovincial.

El hallazgo inicial derivó en allanamientos en varias provincias, donde se secuestraron drogas, armas y más de 15 millones de pesos en efectivo.

Todo comenzó cuando un perro detector marcó un paquete proveniente de Entre Ríos. Al abrirlo, los efectivos encontraron 50 ampollas de fentanilo líquido y 10 frascos de remifentanilo en polvo, dos potentes opioides de uso estrictamente médico y altamente regulados. La investigación continuó en el lugar: los agentes detuvieron al sospechoso cuando acudió a retirar el envío.

Con orden judicial, allanaron su vivienda y secuestraron celulares y documentación relevante. Pero el caso se expandió rápidamente. La Fiscalía de Rawson, a cargo de la causa bajo la Ley 23.737, coordinó nuevos allanamientos en Paraná (Entre Ríos) con distintas unidades de Gendarmería.

En esa localidad, los investigadores hallaron un verdadero arsenal farmacológico: 148 frascos de propofol, 90 ampollas de morfina, 50 de fentanilo, 25 frascos de ketamina y 15 de remifentanilo.

Además de las drogas, los allanamientos permitieron incautar sumas millonarias en efectivo: más de 15 millones de pesos, 17 mil dólares y 3.200 reales. También encontraron armas de fuego y municiones.

Las autoridades chubutenses barajan la hipótesis de una organización dedicada al tráfico interprovincial de estupefacientes y medicamentos de alto riesgo. La investigación sigue abierta para determinar el destino final de los envíos y si existen más cabos sueltos de esta red. No se descartan nuevas medidas judiciales en los próximos días.