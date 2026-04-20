MINISTERIO DE SEGURIDAD NACIONAL PODRÁ DETECTAR Y ANULAR CELULARES EN LAS CÁRCELES DEL PAÍS

Mediante una resolución oficial, el Ministerio de Seguridad Nacional habilita el bloqueo de dispositivos móviles en los penales federales para frenar delitos planificados desde las celdas.

El Ministerio de Seguridad puso en marcha una herramienta clave para desarticular los delitos que nacen dentro de los penales. A través de una resolución oficial, se autorizó la instalación de tecnología capaz de detectar e inutilizar teléfonos móviles en manos de personas privadas de la libertad.

Mediante la Resolución 336/2026, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, se habilitó al Servicio Penitenciario Federal a implementar sistemas de detección y bloqueo de señales de celulares en todas las unidades carcelarias del país.

La norma, que lleva la firma de las máximas autoridades de la cartera de Seguridad, apunta a un objetivo claro: impedir que los presos utilicen dispositivos móviles para planificar extorsiones, ajustes de cuentas, tráfico de drogas u otros delitos desde sus celdas. Tal como señala el texto oficial, el uso indebido de estos equipos «permite planificar y coordinar maniobras ilícitas» sin moverse del establecimiento penitenciario.

¿Cómo funcionará el sistema?

La tecnología autorizada se basa en la identificación de los códigos IMEI (identificador único de cada teléfono) e IMSI (identificador de la tarjeta SIM) dentro de zonas previamente restringidas. Una vez detectados los equipos activos, se notificará a las empresas de telecomunicaciones para que procedan al bloqueo en un plazo máximo de 48 horas.

El esquema también contempla la compra, instalación y mantenimiento de los equipos a través de la Dirección Nacional de Tecnología de la Información, bajo la órbita de la Secretaría de Coordinación Administrativa. Para evitar afectar a los vecinos de los penales, la resolución exige que los dispositivos no interfieran en áreas externas a las cárceles.

La implementación estará a cargo de la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios, en coordinación con el Servicio Penitenciario Federal y las operadoras móviles. Además, se aprobó un manual de procedimiento que establece los pasos claros para la detección, solicitud y ejecución del bloqueo, garantizando así un mecanismo ágil y controlado.

La medida refuerza la normativa vigente que ya prohíbe el ingreso y uso de teléfonos celulares en los penales, pero que hasta ahora carecía de herramientas tecnológicas efectivas para hacerla cumplir. Con esta decisión, el Gobierno busca cortar de raíz uno de los principales canales de comunicación de las organizaciones criminales que operan desde prisión.

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