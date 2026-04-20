LA INDUSTRIA METALÚRGICA ARGENTINA SIGUE EN PICADA Y CAYÓ 7% EN EL 2026

El nivel de utilización de las plantas tocó un piso que no se veía desde hace cuatro años y el sector advierte por el impacto en el empleo y la falta de demanda.

La industria metalúrgica registró en marzo una caída interanual del 4,1% y acumula un retroceso del 6,9% en lo que va de 2026, según el último informe de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (Adimra).

En la comparación mensual desestacionalizada mostró un leve repunte del 1,5% frente a febrero, aunque el dato no alcanza para revertir la tendencia negativa. El sector continúa operando muy por debajo de sus niveles recientes.

El relevamiento del Departamento de Estudios Económicos de la entidad indicó que el nivel de actividad refleja un uso limitado del aparato productivo y consolida un escenario recesivo dentro de la industria.

El análisis por rubros mostró un comportamiento dispar. Maquinaria Agrícola, Autopartes y Carrocerías y Remolques lograron pequeñas mejoras respecto del período previo, con subas que oscilaron entre el 1,8% y el 2,1%.

En contraste, la mayoría de los segmentos se mantuvo en terreno negativo. Otros productos de metal, bienes de capital, equipamiento médico, equipo eléctrico y fundición registraron caídas interanuales que se ubicaron entre el 3,2% y el 6,7%.

El panorama por cadenas de valor profundiza la tendencia. Solo las actividades vinculadas a la industria automotriz y al sector agrícola mostraron resultados positivos. El resto continuó en baja, con retrocesos en consumo final, construcción, petróleo y gas, energía eléctrica, minería y alimentos y bebidas.

Las expectativas empresarias tampoco anticipan una mejora en el corto plazo. En marzo, seis de cada diez firmas señalaron que no prevén incrementos en su nivel de producción durante los próximos tres meses.

Uno de los datos más preocupantes del informe es el uso de la capacidad instalada, que se ubicó en el 41,8%. El indicador cayó 5,3 puntos porcentuales en comparación interanual y alcanzó el nivel más bajo de los últimos cuatro años.

El presidente de Adimra, Elio Del Re, advirtió que «la utilización de la capacidad instalada en niveles mínimos históricos expone con claridad el deterioro estructural que atraviesa el sector».

Además, señaló que «las empresas metalúrgicas enfrentan una situación crítica, con márgenes cada vez más comprometidos y un horizonte inmediato muy poco alentador. La persistente falta de demanda interna agrava este escenario y ya tiene un impacto directo y creciente sobre el empleo».

El retroceso se replicó en todas las principales provincias con actividad metalúrgica. Buenos Aires lideró las caídas con un 5,6%, seguida por Córdoba con 3,1%, Entre Ríos con 1,7%, Mendoza con 0,7% y Santa Fe con 0,3%.

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