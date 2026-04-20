UNA JOVEN FUE ALCANZADA POR UN RAYO ESTE DOMINGO

Una joven de 21 años fue alcanzada por un rayo en la localidad de Los Frentones durante la noche del domingo, en medio de una jornada marcada por intensas lluvias en la zona.

El hecho ocurrió cerca de las 23:20 en el barrio Sur, cuando un llamado alertó a la Policía sobre una mujer que había sufrido una descarga eléctrica. Al llegar al lugar, los efectivos constataron que la joven ya había sido trasladada en ambulancia al hospital local.

Según se informó, la joven —identificada como María Luz Torrez— se encontraba en el exterior de su vivienda manipulando un objeto metálico, aparentemente una cuchara, cuando se produjo el impacto de un rayo en cercanías.

Tras ser examinada por el médico de turno, se determinó que no presenta lesiones visibles y que permanece en observación, fuera de peligro.

El episodio ocurrió en el marco de una fuerte tormenta que afectó a la localidad, donde se registraron importantes milímetros de lluvia caída.

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