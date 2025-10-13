TORNEO DE HOCKEY POR LOS 89 AÑOS DE CASTELLI

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Este Sabado 11 de Octubre en el marco de los festejos por el 89° aniversario de la localidad, el equipo Abipones Hockey celebró con un gran torneo realizado en la cancha del Complejo Deportivo “Diego Maradona”, un espacio con césped sintético gestionado por la administración del intendente Pío Sander, que permite disfrutar de eventos deportivos de este nivel.

En esta oportunidad, las categorías Sub 6, Sub 8 y Sub 10 de Araucanos, Abipones y UNCAUS compartieron una hermosa mañana deportiva junto a sus familias, en un clima de alegría y compañerismo. 🌞👨‍👩‍👧‍👦

El intendente Pío Sander, invitado por la comisión organizadora, y acompañado por el subsecretario de Deporte Roberto Scheffer se acercó al lugar para saludar y felicitar a quienes acompañan a sus hijos en el deporte, destacando además el compromiso de los clubes que, con trabajo constante, fortalecen el desarrollo deportivo de toda la región. 💪🏽🏒

Fruto de este trabajo sostenido, se han formado equipos con un importante potencial competitivo, que representan con orgullo a la localidad en distintos encuentros y torneos. 🏆✨

La jornada culminó con sorteos, sorpresas y un inolvidable tercer tiempo compartido entre jugadores, familias y organizadores.

