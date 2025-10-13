CASTELLI: FINAL DEL TORNEO COPA INDÍGENA «DEL IMPENETRABLE»

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

🎉El intendente Pío Sander disfrutó de la gran final y la premiación, delnprimer torneo de la copa Indígena del Impenetrable, acompañado por el secretario de Deporte Roberto Scheffer, el subsecretario de Pueblos Originarios Lázaro Eugenio, la diputada provincial Andrea Charole y Germán Díaz, celebrando junto a los jugadores, equipos y el público este importante encuentro deportivo. 🏅🎉

La diputada Andrea Charole agradeció la predisposición del municipio por acompañar siempre estas iniciativas deportivas, especialmente las que fortalecen la participación de nuestras comunidades indígenas. 🙌

Por su parte, el intendente Pío Sander destacó:

“Esta primera Copa El Impenetrable es importante porque empieza a identificarse como un torneo deportivo que debe consolidarse y crecer año tras año. Desde el municipio acompañamos fuertemente al deporte, por eso hemos iluminado muchas canchas a lo largo de nuestra gestión, como la del barrio 24, la 66 y también esta cancha. Además, queremos que en estos playones deportivos se puedan practicar distintos deportes; asumimos ese compromiso”.

📌En esta oportunidad, el intendente anunció la construcción de sanitarios, una pequeña oficina y un cartel identificatorio, para convertir este espacio en un punto de referencia para toda la comunidad. 💪⚽️

Este evento se desarrolló en el marco del aniversario de nuestra ciudad y del Cultural Fest, cerrando con la premiación a los equipos ganadores. 🥇👏

🏅 Resultados finales:

🥇 Campeón: Racing de la Quinta 24

🥈 2° Puesto: Club Barrio Nocaayi

🥉 3° Puesto: Sportivo Qom de la 24

¡Felicitaciones a todos los participantes y a seguir trabajando juntos por el deporte y la inclusión!

