SÁENZ PEÑA: UNA MUJER SUFRIÓ LA AMPUTACIÓN DE SU PIERNA, TRAS UN GRAVE CHOQUE

El siniestro se registró el sábado pasado, alrededor de las 18:30 horas, en la intersección de calle 2 y 17 de Sáenz Peña.

Allí, donde colisionaron un automóvil Volkswagen Golf, conducido por un joven de 21 años con domicilio en barrio Milenio, y una motocicleta Yamaha YBR 125 cc, guiada por una mujer de 52 años, domiciliada en el barrio San Martín.

Choque en Sáenz Peña.

Tras el impacto, la motociclista fue asistida por personal médico y trasladada de urgencia al Hospital 4 de Junio, donde fue intervenida quirúrgicamente.

Según el parte emitido por la División Unidad de Seguridad Hospitalaria, la médica traumatóloga informó que la paciente sufrió amputación traumática del miembro inferior derecho, por debajo de la rodilla, como consecuencia de las heridas sufridas en el choque.

En el lugar del hecho trabajó personal de la División Criminalística, que realizó las pericias correspondientes.

Por disposición policial, el automóvil fue entregado a su propietario tras la acreditación de la documentación, mientras que la motocicleta fue trasladada a la Comisaría Primera para resguardo.