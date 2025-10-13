RESISTENCIA: DETUVIERON A UN JOVEN POR EXHIBIR SUS PARTES ÍNTIMAS A UNAS NENAS

El joven detenido.

Este domingo por la noche, alrededor de las 21:45, efectivos de la Comisaría Primera Metropolitana acudieron a un domicilio en inmediaciones de la Laguna Argüello, luego de ser alertados sobre un hecho de exhibiciones obscenas.

En el lugar, los agentes se entrevistaron con un ciudadano de 30 años, quien manifestó que momentos antes, un sujeto habría exhibido sus partes íntimas frente a sus hijas menores, que se encontraban jugando en la vereda de su domicilio.

Ante lo sucedido, inmediatamente procedió a la aprehensión de un sujeto de 26 años, quien fue trasladado a la dependencia policial.

La Fiscalía Penal N° 15, dispuso la aprehensión por «Supuesto delito de exhibiciones obscenas calificadas».