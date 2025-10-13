Lun. Oct 13th, 2025

RESISTENCIA: DETUVIERON A UN JOVEN POR EXHIBIR SUS PARTES ÍNTIMAS A UNAS NENAS

By Redaccion 2 horas ago
PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

La Policía logró capturar a un hombre en situación de calle, quien se mostró frente a unas menores que se encontraban jugando en la vereda.

El joven detenido.

Este domingo por la noche, alrededor de las 21:45, efectivos de la Comisaría Primera Metropolitana acudieron a un domicilio en inmediaciones de la Laguna Argüello, luego de ser alertados sobre un hecho de exhibiciones obscenas.

En el lugar, los agentes se entrevistaron con un ciudadano de 30 años, quien manifestó que momentos antes, un sujeto habría exhibido sus partes íntimas frente a sus hijas menores, que se encontraban jugando en la vereda de su domicilio.

Ante lo sucedido, inmediatamente procedió a la aprehensión de un sujeto de 26 años, quien fue trasladado a la dependencia policial.

La Fiscalía Penal N° 15, dispuso la aprehensión por «Supuesto delito de exhibiciones obscenas calificadas».

Deja un comentario

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com