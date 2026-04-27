ANSES: LAS FECHAS CONFIRMADAS EN LAS QUE JUBILADOS Y PENSIONADOS RECIBIRÁN SUS HABERES
La ANSES oficializó el cronograma de pagos de mayo 2026 con aumento y bono para jubilados y pensionados: fechas de cobro y montos vigentes.
La ANSES dio a conocer el calendario de pagos correspondiente a mayo de 2026 para jubilados y pensionados del sistema previsional. De acuerdo con lo informado por el organismo, los haberes del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) comenzarán a acreditarse recién en la tercera semana del mes, debido a la presencia de feriados en el cronograma.
Además, la ANSES detalló que las liquidaciones podrán consultarse desde el lunes 11 de mayo de 2026 a través de Mi Anses, lo que marca el inicio del proceso de cobro para jubilados y pensionados.
En paralelo al calendario de pagos, la ANSES aplicará en mayo de 2026 un aumento del 3,38% por movilidad, lo que impactará directamente en los haberes de jubilados y pensionados. Con esta actualización, la jubilación mínima se elevará a $393.174,10 y, al sumarse el bono de $70.000, el total a cobrar llegará a $463.174,10.
De todos modos, como el refuerzo continúa sin cambios, el incremento efectivo en los ingresos será del 2,85%, lo que limita el alcance real de la suba mensual. Para quienes perciben montos superiores a la mínima, el bono se entregará de forma proporcional hasta alcanzar ese tope.
En cuanto al haber más alto del sistema, la ANSES informó que se ubicará en $2.645.689,38. Estas cifras forman parte de las actualizaciones establecidas por la Resolución 349/2025, que fija los parámetros de pagos y ajustes para jubilados y pensionados durante 2026.
Cuándo cobran jubilados y pensionados
Dentro del calendario de pagos de ANSES, los jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo ya tienen definidas sus fechas según la terminación del DNI:
- 11 de mayo: DNI finalizados en 0
- 12 de mayo: DNI finalizados en 1
- 13 de mayo: DNI finalizados en 2
- 14 de mayo: DNI finalizados en 3
- 15 de mayo: DNI finalizados en 4
- 18 de mayo: DNI finalizados en 5
- 19 de mayo: DNI finalizados en 6
- 20 de mayo: DNI finalizados en 7
- 21 de mayo: DNI finalizados en 8 y 9
En tanto, la ANSES también estableció el cronograma para jubilados y pensionados que perciben haberes superiores al mínimo, con las siguientes fechas de cobro:
- 22 de mayo: DNI terminados en 0 y 1
- 26 de mayo: DNI terminados en 2 y 3
- 27 de mayo: DNI terminados en 4 y 5
- 28 de mayo: DNI terminados en 6 y 7
- 29 de mayo: DNI terminados en 8 y 9