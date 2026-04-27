ANSES: las fechas confirmadas en las que jubilados y pensionados recibirán sus haberes

En cuanto al haber más alto del sistema, la ANSES informó que se ubicará en $2.645.689,38. Estas cifras forman parte de las actualizaciones establecidas por la Resolución 349/2025, que fija los parámetros de pagos y ajustes para jubilados y pensionados durante 2026.

Cuándo cobran jubilados y pensionados

Dentro del calendario de pagos de ANSES, los jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo ya tienen definidas sus fechas según la terminación del DNI:

11 de mayo: DNI finalizados en 0

12 de mayo: DNI finalizados en 1

13 de mayo: DNI finalizados en 2

14 de mayo: DNI finalizados en 3

15 de mayo: DNI finalizados en 4

18 de mayo: DNI finalizados en 5

19 de mayo: DNI finalizados en 6

20 de mayo: DNI finalizados en 7

21 de mayo: DNI finalizados en 8 y 9

En tanto, la ANSES también estableció el cronograma para jubilados y pensionados que perciben haberes superiores al mínimo, con las siguientes fechas de cobro: