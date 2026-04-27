SAMEEP TRABAJA PARA NORMALIZAR EL SERVICIO TRAS COMPLICACIONES EN LA CAPTACIÓN DE AGUA CRUDA

Durante los trabajos, se registran episodios de baja presión principalmente en la zona norte de Resistencia, afectando a barrios como Villa Fabiana Norte y Sur, Caraguatá, Autódromo, Villa Cristo Rey, Don Santiago, San Diego y sectores ubicados detrás del Hipermercado. También se ven alcanzadas las localidades de Colonia Benítez y Margarita Belén.

La empresa Sameep informó que se registran inconvenientes en el abastecimiento y la distribución del Acueducto Norte, debido a dificultades en la captación de agua cruda desde el río hacia la Planta Potabilizadora del Área Metropolitana del Gran Resistencia (AMGR).

Desde el organismo detallaron que esta situación impacta en el suministro de agua potable en barrios de la zona norte de Resistencia, así como también en las localidades de Colonia Benítez y Margarita Belén.

Ante este escenario, personal técnico se encuentra ejecutando tareas de mantenimiento correctivo en la Planta Potabilizadora ubicada sobre el riacho Barranqueras, con el objetivo de restablecer el normal funcionamiento del sistema.

Las complicaciones se deben, por un lado, a inconvenientes en la captación de agua cruda y, por otro, a una brusca descarga del río Negro, lo que en conjunto genera una disminución del caudal impulsado hacia los centros de distribución y, en consecuencia, baja presión en gran parte del AMGR.

El gerente de Producción de Sameep, Aníbal Aquino, explicó que “estos trabajos son necesarios, ya que el río Negro está arrastrando carrizales, sedimentos y palos, lo que provoca el taponamiento de los sistemas de captación y de las cañerías que transportan el agua cruda”.

Por su parte, el gerente de Servicios, Maximiliano San Martín, destacó que “desde el primer momento se activó un operativo para minimizar el impacto en el servicio”, y valoró el trabajo de las cuadrillas que intervienen en el lugar.

Desde Sameep aseguraron que los equipos técnicos y operarios continúan trabajando intensamente para garantizar la normalización del suministro de agua potable en toda el área afectada.

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