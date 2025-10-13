AGENDA OFICIAL DEL GOBIERNO DEL CHACO
Lunes 13 de octubre
📍 En la ISLA DEL CERRITO
9:00 Hs- Lanzamiento del Operativo Plan Paraná.
-Ministerio de Seguridad.
📍 En SÁENZ PEÑA
11:00 Hs- Entrega de viviendas Ñachec.
Ubicación en maps: -26.767568581948257,
-60.44167863959429
📍 En SAN BERNARDO
12.30 hs: Recorrida de autoridades provinciales en la Escuela Folclórica «La Oma» + entrega de elementos de la Fundación Soy Chaco.
Dirección: Calles Moreno y Junín.
En 📍GANCEDO
18:00 Hs: Avance de obras de pavimento.
Ubicación en maps: -27.495212682991898,
-61.674566328823595
18.30 hs: Inauguración de la Terminal de Ómnibus + entrega de Fundación Soy Chaco.
Ubicación en maps: -27.489556222305755,
-61.679565526413114
19:00 hs: Entrega de anteojos del Programa Ver para Ser Libres + Entregas de Fundación Soy
Chaco para Escuela Rural, merenderos de iglesias y para el Hospital «Enfermero
Adolfo Maidana»
Lugar: En el Hospital «Enfermero Adolfo Maidana»
