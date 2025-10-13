AGENDA OFICIAL DEL GOBIERNO DEL CHACO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Lunes 13 de octubre

📍 En la ISLA DEL CERRITO

9:00 Hs- Lanzamiento del Operativo Plan Paraná.

-Ministerio de Seguridad.

📍 En SÁENZ PEÑA

11:00 Hs- Entrega de viviendas Ñachec.

Ubicación en maps: -26.767568581948257,

-60.44167863959429

📍 En SAN BERNARDO

12.30 hs: Recorrida de autoridades provinciales en la Escuela Folclórica «La Oma» + entrega de elementos de la Fundación Soy Chaco.

Dirección: Calles Moreno y Junín.

En 📍GANCEDO

18:00 Hs: Avance de obras de pavimento.

Ubicación en maps: -27.495212682991898,

-61.674566328823595

18.30 hs: Inauguración de la Terminal de Ómnibus + entrega de Fundación Soy Chaco.

Ubicación en maps: -27.489556222305755,

-61.679565526413114

19:00 hs: Entrega de anteojos del Programa Ver para Ser Libres + Entregas de Fundación Soy

Chaco para Escuela Rural, merenderos de iglesias y para el Hospital «Enfermero

Adolfo Maidana»

Lugar: En el Hospital «Enfermero Adolfo Maidana»

💪 Te esperamos‼️

