Lun. Oct 13th, 2025

AGENDA OFICIAL DEL GOBIERNO DEL CHACO

By Redaccion 3 horas ago

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Lunes 13 de octubre

📍 En la ISLA DEL CERRITO

9:00 Hs- Lanzamiento del Operativo Plan Paraná.
-Ministerio de Seguridad.

📍 En SÁENZ PEÑA

11:00 Hs- Entrega de viviendas Ñachec.
Ubicación en maps: -26.767568581948257,
-60.44167863959429

📍 En SAN BERNARDO

12.30 hs: Recorrida de autoridades provinciales en la Escuela Folclórica «La Oma» + entrega de elementos de la Fundación Soy Chaco.
Dirección: Calles Moreno y Junín.

En 📍GANCEDO

18:00 Hs: Avance de obras de pavimento.
Ubicación en maps: -27.495212682991898,
-61.674566328823595

18.30 hs: Inauguración de la Terminal de Ómnibus + entrega de Fundación Soy Chaco.
Ubicación en maps: -27.489556222305755,
-61.679565526413114

19:00 hs: Entrega de anteojos del Programa Ver para Ser Libres + Entregas de Fundación Soy
Chaco para Escuela Rural, merenderos de iglesias y para el Hospital «Enfermero
Adolfo Maidana»
Lugar: En el Hospital «Enfermero Adolfo Maidana»

 

💪 Te esperamos‼️

Deja un comentario

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com