TENÍA PRISIÓN DOMICILIARIA POR UN CAUSA DE ABUSO SEXUAL PERO ANDABA LIBRE

El hombre perdió el beneficio que tenía.

Un hombre que cumplía prisión domiciliaria en el marco de una causa por abuso sexual agravado fue detenido, luego de que se constatara que no se encontraba en el domicilio fijado por la Justicia.

Alrededor de las 21:30 del lunes, el personal de la Comisaría de San Bernardo realizó un control en el domicilio, donde el imputado debía cumplir la medida judicial.

Al no hallarlo en el lugar, se dio inmediato aviso a la Fiscalía interviniente, que ordenó la revocación del beneficio de la prisión domiciliaria y dispuso su localización.

Ante esta situación, se solicitó colaboración a las comisarías de Charata y Las Breñas, desplegándose un operativo de búsqueda en distintas localidades de la zona.

Horas más tarde, efectivos de la Comisaría de Las Breñas lograron localizar al sujeto en el acceso norte de la ciudad. Paralelamente, personal policial de General Pinedo confirmó que el hombre se encontraba allí, información que permitió reforzar el operativo.

Finalmente, efectivos de la Comisaría de San Bernardo se trasladaron hasta el lugar para proceder a su detención, quedando a disposición de la Justicia.