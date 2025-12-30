ROMINA GAETANI FUE HOSPITALIZADA TRAS UN EPISODIO DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y DENUNCIÓ A SU PAREJA

La actriz Romina Gaetani, de 48 años, fue trasladada a un centro de salud de la localidad bonaerense de Pilar luego de un presunto episodio de violencia de género en el que quedó imputado Luis Ramón Cavanagh, su pareja de 59 años. El hecho derivó en una intervención policial y judicial.

Según consta en el parte inicial, durante la noche un llamado al 911 alertó sobre una situación de violencia en el Tortugas Country Club, ubicado sobre la colectora de la Panamericana. Al llegar, los efectivos policiales tomaron contacto con personal de seguridad del lugar, que informó que una mujer se encontraba en estado de crisis nerviosa y habría sido agredida por su pareja.

De acuerdo al informe, Gaetani declaró que su pareja presentaba conductas agresivas motivadas por celos. Ante ese escenario, se solicitó la presencia de una ambulancia del SAME, que dispuso su traslado al Hospital Central de Pilar por el cuadro emocional y por las lesiones que presentaba.

Fuentes sanitarias indicaron que los médicos constataron golpes visibles en brazos y zona de cadera. Ese hallazgo activó el protocolo correspondiente: ante lesiones compatibles con violencia de género, el personal de salud debe notificar a las autoridades y dar intervención a la Justicia.

La Unidad Funcional de Instrucción de Género fue puesta en conocimiento del hecho y dispuso que personal fiscal se trasladara al hospital para tomar declaración a la actriz y formalizar las actuaciones. En el expediente figura como imputado Luis Ramón Cavanagh, empresario y pareja de Gaetani al momento del episodio.

Desde ámbitos vinculados a la investigación se remarcó que, en estos casos, los procedimientos incluyen una denuncia inicial en contexto de crisis y una posterior instancia de ratificación por parte de la víctima, junto con medidas de protección cuando corresponda.