RESCATARON A UNA PERRITA QUE QUEDÓ ATRAPADA ENTRE POSTES DE MADERA

Efectivos de la División Bomberos de Juan José Castelli acudieron a un pedido de ayuda realizado por una vecina de 47 años, logrando rescatar a su mascota, la cual se encontraba en una situación de riesgo.

El operativo se inició tras el llamado de auxilio efectuado desde la intersección de las calles Salta y Maradona. Al arribar al predio Juana Azurduy, los uniformados constataron que un canino hembra, de raza criolla y color negro, se hallaba atascado entre los postes de madera de un cercado perimetral.

Ante esta situación, el personal actuante realizó de inmediato las tareas de liberación utilizando herramientas de rescate.

Luego de varios minutos de maniobras cuidadosas, lograron extraer al animal, el cual no presentaba lesiones visibles.

Finalmente, el canino fue entregado a la ciudadana.