AÑO NUEVO LLEGARÁ CON CALOR E INESTABILIDAD EN CASI TODO EL PAÍS

Los pronósticos describen un escenario de calor persistente en el centro del país, junto con inestabilidad en varias regiones durante el cierre de 2025 y el inicio de 2026.

Entre el 29 de diciembre y el 3 de enero, las condiciones meteorológicas se caracterizarán por temperaturas muy altas en las provincias de Buenos Aires, incluido el AMBA, La Pampa, Córdoba, San Luis, Mendoza, el este de San Juan y La Rioja, el norte de Río Negro y Neuquén, y el centro y sur de Santa Fe y Entre Ríos.

Durante este período, las temperaturas máximas se ubican entre 34 y 42 °C, mientras que las mínimas oscilan entre 18 y 26 °C, lo que limita el descenso térmico nocturno.

En este contexto, el pasaje de frentes fríos y la ocurrencia de tormentas aisladas generarán descensos temporarios de la temperatura. En la provincia de Buenos Aires, este alivio térmico se espera principalmente durante la noche del 31 de diciembre y la mañana del 2 de enero.

Situaciones similares pueden registrarse en sectores de Cuyo y en las sierras de Córdoba, donde las tormentas favorecen bajas transitorias de las temperaturas. No obstante, el predominio de condiciones calurosas se mantiene al menos hasta el 3 de enero inclusive.

Para el 31 de diciembre y el 1° de enero, el escenario meteorológico presenta particularidades regionales. En el norte del Litoral, en las provincias de Cuyo y en el NOA, se esperan lluvias y tormentas aisladas durante ambas jornadas . En estas áreas, las temperaturas máximas se ubican entre 33 y 38 °C, con mínimas elevadas, de 22 a 26 °C.

En la franja central del país, el miércoles 31 se presentará con ambiente muy caluroso y temperaturas máximas entre 35 y 42 °C. Hacia la noche, el avance de un frente frío provocará un descenso térmico, especialmente sobre la provincia de Buenos Aires, que se percibirá con mayor claridad durante el jueves 1° de enero.

Este sistema también favorece la formación de tormentas en provincias de Cuyo, con posterior desplazamiento hacia Córdoba y el sur del Litoral a lo largo del primer día del año.

En la región patagónica, se esperan condiciones calurosas en Río Negro y Neuquén, con temperaturas máximas entre 30 y 36 °C y mínimas entre 18 y 24 °C. En el extremo sur, en cambio, se prevén lluvias y un ambiente más frío, con temperaturas máximas entre 8 y 18 °C y mínimas entre 5 y 12 °C.

RECOMENDACIONES PARA DISFRUTAR CON SEGURIDAD

Ante la persistencia de las altas temperaturas, es fundamental priorizar la hidratación, evitando la exposición directa al sol en las horas centrales del día (entre las 10 y las 16).

Se recomienda el uso de ropa clara y liviana, protector solar y gorros. Para quienes planeen celebraciones al aire libre, es aconsejable estar atentos a la evolución del tiempo, ya que las tormentas podrían desarrollarse de forma rápida, especialmente en la noche del 31.

El Servicio Meteorológico Nacional recomienda mantenerse informado a través de los pronósticos y alertas vigentes para cada localidad.