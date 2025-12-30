FONTANA: UN HOMBRE SE ELECTROCUTÓ AL MANIPULAR UN POSTE Y CAYÓ DESDE SIETE METROS

Un hombre de 34 años resultó gravemente herido en Fontana tras recibir una descarga eléctrica cuando intentaba realizar una conexión clandestina en un poste de alumbrado público y caer desde una altura aproximada de siete metros, en el barrio Balastro II.

El episodio ocurrió cerca de las 23:50. Vecinos alertaron a la Policía sobre una persona electrocutada en la vía pública y, al llegar, los efectivos encontraron al hombre tendido dentro de una zanja, con evidentes signos de lesiones luego de la caída.

De acuerdo con el testimonio que el propio herido brindó a los agentes, se hallaba sobre una escalera metálica realizando una derivación eléctrica precaria desde el tendido público hacia su vivienda cuando sufrió la descarga que le hizo perder el equilibrio. La combinación de la estructura metálica y la manipulación sin medidas de seguridad habría potenciado los riesgos de electrocución.

Ante la demora de la ambulancia, vecinos decidieron trasladarlo por medios particulares al hospital Dr. Luis Fleitas, donde permanece internado bajo observación médica. Su pareja, de 25 años, quedó a cargo de los trámites y seguimiento de la atención sanitaria.

Fuentes policiales indicaron que la práctica de conexiones irregulares en el sector no es un hecho aislado y advirtieron sobre los peligros asociados: riesgo de muerte por electrocución, caídas desde altura y posibles incendios en viviendas.

Intervino la Fiscalía en turno y se labraron las actuaciones correspondientes para establecer el carácter de las lesiones y las circunstancias del hecho.