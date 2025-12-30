CHACO CULTURA: “LA INFORMACIÓN CLARA FORTALECE LAS POLÍTICAS CULTURALES Y EL DESARROLLO DEL CHACO”

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Ante las declaraciones públicas realizadas por el secretario de Cultura y Turismo de Juan José Castelli, Rubén Romero, el Instituto de Cultura del Chaco aclara respecto al acompañamiento y apoyo del Gobierno provincial a las actividades culturales desarrolladas en dicha localidad.

Durante los últimos años, el Gobierno del Chaco, a través de distintos organismos provinciales, acompañó eventos culturales relevantes de Juan José Castelli. En este sentido, desde el Instituto de Cultura se apoyaron concretamente el Carnaval y el aniversario de la localidad, mediante aportes económicos gestionados a través de los mecanismos institucionales correspondientes. En el caso del aniversario, el financiamiento se realizó con fondos provenientes de Lotería Chaqueña por un total de $20.000.000, mientras que el acompañamiento a los Carnavales 2025 se concretó con recursos del Consejo Federal de Inversiones (CFI) por el mismo monto, en ambos casos mediante convenios firmados con el municipio.



Asimismo, es importante destacar que en 2024 Juan José Castelli fue sede la Bienal del Impenetrable, un evento que contó con el acompañamiento del Gobierno del Chaco y forma parte de las políticas culturales impulsadas en todo el territorio provincial.

“Desde el Instituto de Cultura del Chaco reafirmamos nuestro compromiso con una política cultural con impacto territorial, que reconoce a la cultura no solo como expresión artística e identidad, sino también como motor de desarrollo”. Recordamos además que en el sitio web oficial cultura.chaco.gob.ar se encuentran disponibles los informes anuales de gestión 2024 y 2025, donde pueden consultarse de manera detallada las acciones institucionales desarrolladas en toda la provincia.

Finalmente, el presidente del Instituto de Cultura reafirmó que “seguimos apostando al diálogo y al trabajo articulado con los municipios, los trabajadores y los artistas, convencidos de que la información clara y el compromiso conjunto fortalecen las políticas públicas culturales y el desarrollo del Chaco”.

