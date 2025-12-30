MIRAFLORES:SEXTA EDICIÓN DEL TORNEO DE PROMOCIONES

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Durante los días 26, 27 y 28 de diciembre, se desarrolló la Sexta Edición del Torneo de Promociones, una destacada jornada deportiva que convocó a jóvenes y a la comunidad en general.

La Municipalidad de Miraflores acompañó esta iniciativa durante los tres días, haciendo entrega de trofeos y medallas a los equipos campeones, reafirmando su compromiso con el deporte y la participación juvenil.

En este marco, el Intendente Municipal Cdor. Rafael Frias expresó: “Seguimos apoyando el deporte como una herramienta fundamental para la integración, la formación de valores y el fortalecimiento de nuestros jóvenes, promoviendo espacios de encuentro y sana competencia.”

El evento contó con un gran cierre con el show en vivo de Gerardo y Los Chaques, además de la participación de DJ, que aportaron música y animación, dando un marco festivo a las jornadas.

