TARDE SOÑADA PARA FRANCO MASTANTUONO: MARCÓ SU PRIMER GOL CON EL REAL MADRID
PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080
El argentino tuvo revancha rápida: falló una ocasión de oro pero minutos después gritó su primer gol con el Merengue en la victoria frente a Levante.
El futbolista argentino Franco Mastantuono tuvo su estreno goleador con el Real Madrid en el triunfo frente al Levante. La joven promesa vivió una tarde a pura emoción: primero erró una clara chance, pero minutos más tarde consiguió marcar y empezar a escribir su historia con la camiseta blanca.
El momento clave llegó a los 37 minutos del primer tiempo. Mastantuono ingresó al área, dejó en el camino a su marcador con un amague y definió de derecha al ángulo para sellar el segundo tanto del encuentro. Con esa conquista, estampó su primer gol en el conjunto merengue y sigue ilusionando a todos sus hinchas que sueñan con verlo triunfar en uno de los equipos más importantes en la historia del fútbol.
Antes, Vinicius Jr había abierto el marcador con un verdadero golazo, confirmando el dominio del equipo madrileño. Bajo la conducción de Xabi Alonso, el Real Madrid controló el partido de principio a fin y sumó un triunfo que lo deja en lo más alto de la tabla de posiciones, con 18 puntos en seis fechas. Sin lugar a dudas que se tratan de números más que impresionantes para un equipo que tuvo una fuerte renovación en este mercado de pases y que buscará pelear todos los frentes cómo lo demanda su historia
Tarde soñada para Franco Mastantuono: el futbolista argentino marcó su primer gol con el Real Madrid
El exfutbolista de River, que había probado en tres oportunidades en este encuentro, encontró el festejo a los 37 minutos del primer tiempo. Si bien el gol no se le venía dando hasta el momento, el argentino se ganó una fuerte consideración con el entrenador que lo pone cómo una pieza clave en esta nueva temporada del Merengue.