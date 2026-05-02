HOY A LAS PARTIR DE LAS 13:00 HORAS ¡VAMOS, FRANCO!
¡VAMOS, FRANCO!
Franco Colapinto cerró la clasificación sprint del Gran Premio de Miami de la Fórmula 1 en un destacado octavo lugar, con un tiempo de 1:29.320
El pilarense superó los dos primeros cortes y avanzó a la Q3 sin inconvenientes, en donde su gran vuelta lo ubicó por delante de su compañero de equipo, Pierre Gasly, y del Red Bull de Isack Hadjar
La carrera Sprint se disputará este sábado desde las 13 (hora argentina), sobre una distancia reducida de 100 kilómetros. Otorga puntos a los primeros ocho clasificados, por lo que Colapinto partirá justo en zona de unidades
Su buena capacidad para largar y una primera curva cerrada, donde suelen generarse maniobras y sobrepasos, alimentan la esperanza de avanzar posiciones desde el arranque
Luego de la Sprint, el sábado también se disputará la clasificación para el Gran Premio principal del domingo, pactado a 56 vueltas
El pronóstico anuncia posibles lluvias y tormentas eléctricas para el cierre del fin de semana, un factor que podría alterar todo el panorama en Miami