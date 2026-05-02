TRES ISLETAS DETIENEN A DOS HOMBRES POR ABIGEATO FUERON SORPRENDIDOS CON CARNE BOVINA Y HERRAMIENTAS DE FAENA.

Dos hombres fueron detenidos esta madrugada en la zona rural de Tres Isletas, cuando transportaban carne bovina en un camino vecinal.

Cerca de las 05:45, los efectivos de Sección Rural Lalelay que se encontraban realizando recorridas rutinarias, al circular por Colonia Vélez Sarsfield, observaron a dos personas caminando en medio de intensas lluvias. Estos al ver el móvil policial arrojaron varios elementos e intentaron huir hacia el monte, pero fueron rápidamente demorados.

Allí, fueron identificados siendo dos hombres de 25 y 35 años, quienes llevaban unos 70 kilos de carne bovina, además de cuchillos, un machete y otros elementos con restos cárnicos. Tras verificar los rastros, los mismos salían desde un campo de Colonia Pampa Once.

Posteriormente conforme a lo dispuesto por la magistratura en turno, dispuso la aprehensión de ambos sujetos, el secuestro de los elementos y que se inicien las actuaciones en la causa “Supuesto Abigeato Ganado Mayor”.

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