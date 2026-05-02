ATRAPARON A UN HOMBRE QUE INTENTÓ ROBAR CON UNA REPLICA DE ARMA DE FUEGO A DOS POLICIAS

El hecho ocurrió durante la madrugada en Villa Elba. El sospechoso fue interceptado por efectivos y quedó aprehendido por tentativa de robo con arma.

Un hombre de 42 años fue detenido durante la madrugada de este sábado en la ciudad de Resistencia, luego de intentar cometer un robo con una réplica de arma de fuego contra dos efectivos policiales.

Agentes de la Comisaría Décima, realizaron el procedimiento alrededor de las 2 de la madrugada, en el marco de una causa por “supuesto robo con arma en grado de tentativa”.

De acuerdo a la denuncia radicada por una mujer policía quien estaba acompañada de otra mujer policía, el sospechoso habría intentado asaltarlas en inmediaciones de Villa Elba y utilizó una réplica de revólver con la que las habría apuntado.

Tras el hecho, personal de la Comisaría Undécima logró demorar al sospechoso en calle Jujuy al 2900 aproximadamente, donde secuestraron el arma utilizada, constatándose posteriormente que se trataba de una réplica.

El hombre fue trasladado a la comisaría y notificado de su aprehensión en la causa, conforme a lo dispuesto por el equipo fiscal en turno.

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