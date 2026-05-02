ANDREA CHAROLE “CONTINÚA EL ACOMPAÑAMIENTO A COMUNIDADES AFECTADAS POR LAS FUERTES LLUVIAS”

Tras las inundaciones que golpearon a distintas comunidades del norte de la provincia, continúan las tareas de acompañamiento y asistencia destinadas a las familias que aún atraviesan una situación compleja a causa del temporal.

Muchas personas siguen enfrentando dificultades para recuperar sus hogares y retomar sus actividades laborales, situación que afecta directamente el sustento diario de numerosas familias de la región. En este contexto, diferentes sectores sociales, instituciones y referentes comunitarios mantienen acciones solidarias para brindar contención y ayuda a quienes más lo necesitan.

“Todavía hay muchas familias pasando momentos muy difíciles. Por eso seguimos presentes, acompañando y aportando desde el lugar que nos toca, con acciones concretas”, señalaron desde el espacio que impulsa las tareas de asistencia.

Las inundaciones dejaron importantes daños materiales y complicaciones en distintos puntos del norte provincial, donde varias familias debieron reorganizar su vida cotidiana mientras avanzan lentamente las tareas de recuperación.

Asimismo, remarcaron que la solidaridad y el trabajo conjunto son fundamentales para superar la emergencia y reconstruir las comunidades afectadas. “Hoy más que nunca debemos estar unidos”, expresaron.

Las tareas de acompañamiento continúan desarrollándose mediante asistencia directa, entrega de elementos necesarios y acciones comunitarias destinadas a colaborar con las familias damnificadas.

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