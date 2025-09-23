Mié. Sep 24th, 2025

UN COLECTIVO CHOCÓ CONTRA UN CABALLO SUELTO EN PLENA AVENIDA SOBERANIA

By Redaccion 3 horas ago
PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El hecho ocurrió esta mañana en la ciudad de Barranqueras. La yegua murió en el acto.

Un colectivo impactó esta mañana contra un caballo que se encontraba suelto sobre la avenida Soberania Nacional al 5900, en la ciudad de Barranqueras. El vehículo era conducido por un hombre de 55 años y, afortunadamente, no se registraron heridos.

El animal, una yegua de pelaje blanco, murió en el acto producto del fuerte impacto. En el lugar intervinieron agentes rurales y personal municipal, quienes realizaron las actuaciones correspondientes y retiraron el cuerpo del equino de la calzada.

Minutos después del accidente, una mujer de 48 años se presentó en el sitio y dijo ser la propietaria del animal, aunque únicamente pudo acreditar un boleto de compra-venta.

Deja un comentario

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com