UN COLECTIVO CHOCÓ CONTRA UN CABALLO SUELTO EN PLENA AVENIDA SOBERANIA

Un colectivo impactó esta mañana contra un caballo que se encontraba suelto sobre la avenida Soberania Nacional al 5900, en la ciudad de Barranqueras. El vehículo era conducido por un hombre de 55 años y, afortunadamente, no se registraron heridos.

El animal, una yegua de pelaje blanco, murió en el acto producto del fuerte impacto. En el lugar intervinieron agentes rurales y personal municipal, quienes realizaron las actuaciones correspondientes y retiraron el cuerpo del equino de la calzada.

Minutos después del accidente, una mujer de 48 años se presentó en el sitio y dijo ser la propietaria del animal, aunque únicamente pudo acreditar un boleto de compra-venta.