La Plata: delincuentes balearon a un chofer de Uber en un intento de asalto

Ante esta creciente ola de violencia, la incertidumbre para quienes trabajan como conductores de Uber y otras plataformas se vuelve una constante diaria. Cada viaje representa un riesgo impredecible: no saber quién sube al asiento trasero, si un trayecto aparentemente común puede transformarse en una emboscada, o si al finalizar la jornada podrán regresar sanos a sus hogares. La falta de respuestas concretas y de políticas de prevención efectivas profundiza la desazón en un gremio que, pese a los constantes llamados de alerta, se sigue sintiendo desamparado tanto por las empresas como por las autoridades. Mientras los casos se acumulan y los agresores actúan con creciente impunidad, muchos conductores evalúan abandonar la actividad, aunque la necesidad económica los obligue a seguir exponiéndose cada noche en las calles.