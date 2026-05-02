CHACO: DETUVIERON A UN HOMBRE QUE SE EMBORRACHÓ EN SU CASA Y TOMÓ DE REHÉN A SU HIJO DE APENAS TRES AÑOS
El hecho ocurrió en una vivienda ubicada en las afueras de Resistencia. Según denunció la mujer, no era la primera vez que los secuestraba.
Un episodio de violencia familiar se vivió durante el feriado de este viernes 1 de mayo en Resistencia, Chaco. Un hombre tomó de rehén a su hijo de tres años y amenazó a su pareja y mamá del nene.
El episodio ocurrió alrededor de las 19, en una casa ubicada sobre la calle León Zorrillia, en las afueras de la capital chaqueña. Hasta allí llegaron varios agentes de la mencionada fuerza de seguridad tras la denuncia de la cuñada del agresor, que se acercó a la comisaría alertando de la situación.
Según contó, el denunciado Rubén G.R.D. se encontraba dentro de la vivienda junto a su pareja y el pequeño hijo, y no dejaba entrar al resto de los familiares. La cuñada aseguró además que el hombre se encontraba ebrio, según indicaron fuentes policiales.
El personal policial de la Comisaría Octava Metropolitana de Resistencia realizó un operativo que le permitió entrar a la casa y rescatar al nene. Fuentes policiales informaron que el acusado se encontraba bajo los efectos del alcohol y otras sustancias.
El hombre fue detenido por los agentes y el chico entregado a su mamá. Después de que la policía controlara la situación, la mujer hizo la denuncia formal ante las autoridades.
Según declaró, su pareja ejercía violencia verbal de manera frecuente y no era la primera vez que tenía una conducta de ese estilo; dijo que reiteradas veces la mantuvo encerrada junto a sus hijos sin permitirles salir del domicilio.
Por ese motivo, el hombre quedó detenido e imputado por «supuesta privación ilegítima de la libertad en contexto de violencia de género», de acuerdo al portal Mas Contenidos Net.
Mientras avanza la investigación, la justicia trabaja para garantizar las medidas de protección correspondientes para preservar el bienestar de la mujer y los menores involucrados en el hecho.