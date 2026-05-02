CHACO REFUERZAN LA SEGURIDAD EN EDIFICIOS DE LA COMUNIDAD JUDÍA

Por expresas directivas de ejecutivo provincial y del Ministerio de Seguridad.

el Ministro de Seguridad de la Provincia del Chaco, Dr. Hugo Daniel Matkovich, supervisó los operativos que buscan reforzar la seguridad en los edificios de la comunidad judía que se encuentran situados en la Provincia del Chaco.

El operativo estuvo encabezado por el titular de la cartera de seguridad quien estuvo acompañado por la cúpula policial, y jefes de distintas unidades.

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