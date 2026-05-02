MAGDA AYALA CUESTIONÓ QUE EL PRESIDENTE DEL INSSSEP NO SE HAYA PRESENTADO A DAR EXPLICACIONES

La diputada provincial Magda Ayala expresó su preocupación por la no realización de la interpelación al presidente de INSSSEP, Rafael Meneses, una iniciativa promovida a partir de un proyecto presentado por la legisladora para exigir respuestas sobre la situación del organismo .

Durante su intervención en el recinto, Ayala advirtió sobre la gravedad institucional y social de impedir ese ámbito de respuestas.

«Que no se haya realizado esta interpelación no es un desplante a nosotros como diputados es un desplante a las familias chaqueñas», afirmó.

La legisladora remarcó que el planteo no respondió a una disputa partidaria sino a una preocupación concreta por la atención médica de los afiliados y el funcionamiento del sistema.

«Es importante tomar con seriedad lo que está ocurriendo porque se pierden vidas, no hay medicamentos, no hay tratamientos, no hay prestaciones», sostuvo, al advertir sobre las consecuencias que atraviesan los beneficiarios.

Ayala subrayó además que el proyecto impulsado por su bloque buscaba obtener información precisa y respuestas institucionales por parte del titular del organismo.

«Queremos saber y tener información válida de lo que está pasando, y esas son las preguntas que trajimos y de las cuales no obtuvimos respuestas», expresó.

Finalmente, la diputada ratificó que insistirá con herramientas legislativas para que el presidente del INSSSEP brinde explicaciones y se avance en respuestas concretas para los afiliados.