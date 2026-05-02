CHARADAI: SE REALIZÓ UN NUEVO OPERATIVO DE SALUD Y SE ATENDIERON MÁS DE 506 PACIENTES

Este jueves, el Ministerio de Salud junto a la Secretaría de Asuntos Estratégicos llevaron adelante un nuevo operativo de la Red Estratégica de Salud (RES) en el hospital de Charadai, con el objetivo de fortalecer la presencia territorial y garantizar el acceso a la salud .

El operativo permitió acercar a la población múltiples especialidades médicas, entre ellas obstetricia, tocoginecología, cardiología, pediatría, clínica médica y odontología, además de vacunación y controles orientados a la prevención y detección temprana de enfermedades.

Durante la jornada se atendió a 506 pacientes y se realizaron 903 prestaciones médicas, que incluyeron:

32 aplicaciones de vacunas

56 atenciones obstétricas

20 consultas odontológicas

48 consultas clínicas

70 atenciones en pediatría

80 consultas en cardiología

80 acciones de enfermería

40 test de VIH y VDRL

80 ecografías.

El coordinador de la Red Estratégica de Salud, Gerardo Delgado, señaló: «Se prioriza la prevención y la detección precoz de enfermedades, acercando diagnósticos por imagen, vacunas del calendario y atención en distintas especialidades».

Por su parte, el subsecretario de Municipio, Marcelo Barrios, remarcó el avance de obras viales en la zona, que mejorarán la conectividad. «El pavimento que une Charadai con la Ruta 11 es clave para fortalecer la integración y el desarrollo del sudoeste chaqueño», indicó.

La iniciativa se desarrolla de manera articulada con distintas áreas del gobierno provincial y organismos como el IPRODICH y el programa Ñachec, con su coordinadora provincial, Tamara Silvestri.