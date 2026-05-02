FRANCO COLAPINTO LOGRÓ SU MEJOR CLASIFICACIÓN: LARGA OCTAVO EN MIAMI
El piloto argentino Franco Colapinto brilló en la clasificación de la Fórmula 1. Conocé todos los detalles de su gran rendimiento de cara a la carrera.
El joven piloto argentino Franco Colapinto completó una extraordinaria jornada de clasificación al mando de su monoplaza Alpine en el Gran Premio de Miami. Tras superar todas las instancias clasificatorias, logró asegurar la octava posición en la parrilla de salida para el Gran Premio de Miami de Fórmula 1 de este domingo.
Cómo fue la clasificación de Franco Colapinto
En la instancia de la Q1, el piloto de Pilar se mostró firme y terminó en la décima posición con un tiempo de 1:29,684. Ya en la Q2, volvió a lucirse en la pista girando en 1:28,975, lo que le permitió finalizar en la novena colocación y meterse en la etapa final.
Finalmente, en la Q3, marcó un registro definitivo de 1:28,762 que lo ubicó por delante de los franceses Isack Hadjar (Red Bull) y Pierre Gasly (Alpine). De esta manera, el argentino largará desde la cuarta fila a las 17 horas, buscando volver a sumar puntos tal como lo hizo en el GP de China hace un mes, donde terminó décimo.
Kimi Antonelli se quedó con la pole position
En la parte alta de la grilla, el italiano y líder del campeonato Kimi Antonelli (Mercedes) consiguió la pole position gracias a un excelente tiempo de 1:27,798. Con apenas 19 años, se afianza como uno de los grandes candidatos al título. Antonelli compartirá la primera fila con el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), quien finalizó a 166 milésimas. Por su parte, la segunda fila estará compuesta por el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) y Lando Norris (McLaren).
Cabe destacar que, durante el viernes, se disputó la carrera sprint donde el británico Norris se quedó con el triunfo. Allí, el piloto argentino había largado en el octavo lugar, pero finalizó en la décima posición y no pudo sumar unidades.