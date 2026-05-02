RESISTENCIA INTENSO OPERATIVO POLICIAL TRAS ROBO EN UN LOCAL TÉCNICO

En un procedimiento realizado por la Comisaría Novena, se logró recuperar una motocicleta que había sido sustraída horas antes de un comercio de servicio técnico ubicado sobre la avenida Lonardi.

El hecho se originó a primera hora del día, cuando personas desconocidas ingresaron al local y vivienda del damnificado, llevándose diversos equipos electrónicos, dinero en efectivo y el motovehículo. En ese momento, uno de los involucrados fue aprehendido tras una intervención policial en las cercanías.

Tareas investigativas y secuestro

Tras esto, el Servicio Externo siguió las pesquisas y detectó el rodado que circulaba en el Barrio Don Bosco. Al notar la presencia de los efectivos, el conductor emprendió la huida y abandono la motocicleta en un pasillo de la zona para escapar a pie.

La Fiscalía en turno dispuso que el vehículo recuperado sea entregado a su propietario tras la acreditación correspondiente. La policía continúa con los trabajos para localizar los elementos restantes y dar con los demás responsables.

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