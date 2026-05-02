MÁS APOYO A LOS CLUBES: EL INSTITUTO DEL DEPORTE ENTREGÓ EQUIPAMIENTOS A SAN FERNANDO

El Instituto del Deporte Chaqueño, concretó una nueva entrega de equipamientos deportivos en el Club San Fernando, en el marco de las políticas públicas impulsadas para acompañar y fortalecer a las instituciones deportivas de toda la provincia.

La actividad fue encabezada por el presidente del organismo, Fabio Vázquez, quien estuvo en la entidad hoy y destacó el compromiso del Estado provincial con el desarrollo del deporte. “Se trata de un pedido realizado por el Club San Fernando para acompañar a las distintas disciplinas que allí se practican. La finalidad es contribuir con elementos deportivos que permitan sostener y mejorar las condiciones de práctica”, expresó.

Durante la jornada, se entregaron materiales destinados a básquet, fútbol, hockey y vóley, este último también utilizado para la práctica de newcon, dando respuesta a una solicitud de la institución con el objetivo de optimizar los entrenamientos y la competencia de los deportistas.

Los elementos fueron recibidos por Gustavo Toloza, presidente de la Subcomisión de básquet del club, junto al profesor Manuel Abarca y colaboradores de la institución, quienes valoraron el acompañamiento sostenido por parte del Estado provincial.

En ese sentido, Vázquez subrayó que estas acciones se enmarcan en una política integral que busca garantizar el acceso equitativo al deporte en todo el territorio chaqueño. “Por lineamientos del gobernador Leandro Zdero, continuamos acompañando de manera permanente a las instituciones deportivas. Seguiremos avanzando con este tipo de acciones de manera sostenida”, afirmó.

Las políticas deportivas provinciales tienen como eje el fortalecimiento de los clubes como espacios de contención social, promoción de hábitos saludables y desarrollo comunitario, consolidando al deporte como una herramienta clave de inclusión en el Chaco.

Desde el Instituto del Deporte Chaqueño se seguirá trabajando junto a las instituciones, acercando recursos y generando oportunidades para el crecimiento de las distintas disciplinas deportivas en toda la provincia.

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